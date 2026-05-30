50イニング以上で防御率0点台は大谷だけだが…「詐欺だろ」ドジャース・大谷翔平投手は今季9試合に登板し、防御率0.82と圧倒的な数字を残している。サイ・ヤング賞候補にも挙げられるなか、“いちゃもん”をつけた米司会者が大炎上。「オオタニを嫌うことでしか数字を稼ぐことができない人」とファンも怒りの模様だ。米スポーツ局「MLBネットワーク」の番組「MLBナウ」が28日（日本時間29日）、公式X（旧ツイッター）にて司会