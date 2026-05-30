◆米大リーグドジャース―フィリーズ（２９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）昨季限りで現役引退したドジャースのレジェンド左腕、Ｃ・カーショー氏（３８）が２９日（日本時間３０日）、本拠地・フィリーズ戦を一塁側のバックネット裏、ド軍のネクストバッターズサークル付近で観戦した。この日は仕事のスーツ姿ではなく、私服の黒いトレーナーを着てリラックスモード。初回に盟友のフリーマンが打