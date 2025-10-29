Snow Manの向井康二が、YouTubeチャンネル『ハマちゃんとコージのお上手です』の撮影で宮古島を訪問。自身のInstagramのストーリーズで、WEST.の濱田崇裕（「濱」は異字体が正式表記）＆小瀧望、室龍太との仲睦まじい姿を収めたオフショットを公開し、ファンを喜ばせている。 【画像＆動画】宮古島を満喫する向井康二＆茺田崇裕＆小瀧望＆室龍太 ■宮古島の海をバックにした向井康二の自撮りショット