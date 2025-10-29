ティムコがストップ高の１４７５円に買われている。フィッシング用品やアウトドア用品の製造販売で知られるが、日本初の純国産の熊撃退スプレー「熊一目散」を今年５月から販売していることから、各地でクマ被害が多発していることを受けて思惑的な買いが入っているようだ。 出所：MINKABU PRESS