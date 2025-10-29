日本車輌製造が大口の買い注文が流入し、カイ気配スタートで株価水準を切り上げている。前日は全体地合い悪に流され、大陰線を引いて７日ぶりに反落したが、きょうは動きを一変させ一気に切り返す展開に。２８日取引終了後、同社は２６年３月期業績予想の修正を発表、営業利益は従来計画の６６億円から８２億円（前期比１８％増）に増額した。なお、期中２度目の上方修正であり、期初の営業利益予想は５６億円だった。鉄道