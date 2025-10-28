原子力空母に接近して抗議活動を展開する「ヨコスカ平和船団」のメンバーら＝２８日午後２時４０分ごろ、米海軍横須賀基地近く「日米首脳の軍拡表明を拒否します」。市民団体「ヨコスカ平和船団」は２８日、日米首脳が訪れた米海軍横須賀基地横須賀市）近くの海上で抗議活動を繰り広げた。ヨットと小型ボートの２隻で原子力空母ジョージ・ワシントンの約１キロまで接近し、日米の軍事一体化や防衛費増額に「ＮＯ！」を突き付け