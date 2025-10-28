ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 緊急銃猟でクマ駆除、批判の電話「子グマだったのになんで殺すんだ」… クマ（動物） 新潟県 新潟ニュースNST 緊急銃猟でクマ駆除、批判の電話「子グマだったのになんで殺すんだ」新潟県 2025年10月28日 17時38分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 新潟県内では今年度のクマの出没件数がすでに過去最多を上回っている 魚沼市では住宅地付近で目撃され、県内初となる緊急銃猟による駆除も 市には「子グマだったのになんで殺すんだ」など批判の電話が寄せられたそう 記事を読む おすすめ記事 【菊花賞】前走逃げ切り完勝のマイユニバースは力が抜けたスムーズな走り 武幸四郎調教師「この馬は折り合い」 2025年10月22日 14時23分 クマ被害多発で自衛隊派遣を要請へ 秋田県・鈴木知事「もう限界を超えている」 ２８日に防衛大臣を訪問 2025年10月27日 18時50分 「たかが1件、されど1件」市川市、ギネス認定の花火写真“1人のクレーム”で撤去 批判100件超にも対応変えず 2025年10月24日 18時36分 住宅に侵入したクマ駆除、秋田 湯沢市、6日とどまる 2025年10月25日 11時53分 【異常事態】秋田県知事がクマ被害に警鐘「クマと会ったら」「攻撃受けそうになったら」イラストで対策示す 2025年10月28日 15時26分