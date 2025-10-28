ファミリーマートは、「1つの商品で3つのチョコが楽しめる」全11種類のチョコスイーツを展開する「ファミマがチョコだらけ!」キャンペーンを、10月28日より実施する。全国の店舗にて順次発売する。10月24日、東京･芝浦の本社で新商品発表会を開き、商品本部スイーツ部の山岡美奈子部長が概要を説明した。同社では、昨年10月から「スイーツのファミマ」をコンセプトとしてスイーツを展開しており、その結果昨年10月から今年8月のカ