葬儀は故人を見送る大切な場。近年、「形式よりも気持ちが大切」という考え方も広がる中、インターネットリサーチの株式会社NEXERはこのほど、自由に家族葬と共同で、事前調査で「葬儀に参列したことがある」と回答した全国の男女500人を対象に「葬儀のマナー」についてのアンケートを実施、結果を公表した。 【調査結果】焼香に香典に服装…葬儀参列は「不安」がいっぱい 葬儀に参列する際、マナ&#