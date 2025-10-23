Jリーグは10月23日、ルヴァンカップのニューヒーロー賞の受賞者を発表。サンフレッチェ広島の中島洋太朗が選ばれた。広島はルヴァン杯で決勝に進出。同大会で中島は出場した全試合でスタメン入りし、横浜FCと対戦した準決勝の２試合ではフル出場。２−０で勝利した準決勝第１戦では先制点を挙げる活躍などが評価された。 19歳MFはJリーグの公式サイトを通じて、以下のようにコメント。「ニューヒーロー賞を受賞すること