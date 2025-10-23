広島から15年ぶり２人目。ルヴァン杯のニューヒーロー賞は中島洋太朗！「優勝して喜びたいと思います！」
Jリーグは10月23日、ルヴァンカップのニューヒーロー賞の受賞者を発表。サンフレッチェ広島の中島洋太朗が選ばれた。
広島はルヴァン杯で決勝に進出。同大会で中島は出場した全試合でスタメン入りし、横浜FCと対戦した準決勝の２試合ではフル出場。２−０で勝利した準決勝第１戦では先制点を挙げる活躍などが評価された。
19歳MFはJリーグの公式サイトを通じて、以下のようにコメント。
「ニューヒーロー賞を受賞することができて嬉しく思います。たくさんの方々のおかげで受賞することができました、感謝しています。優勝して喜びたいと思います！」
中島には賞金50万円、クリスタルオーナメント、ヤマザキビスケット社製品１年分が贈呈される。広島からの選出は、2010年に受賞した郄萩洋次郎以来、15年ぶり２人目だ。
なお、ファイナルは11月１日に国立で開催。タイトルを懸けて広島は柏レイソルと激突。試合は13時５分にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
