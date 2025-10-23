Image: silverant こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。航空宇宙産業から医療機器まで幅広い分野で活躍するチタンは、その特性により食品とも相性がいい金属。強力な耐腐食性により金属の嫌なニオイや味が食事やドリンクに移りません。そんなチタンをフル活用したのが、「Silver Ant（シルバーアント）」の「結晶化チタンマグ」。ステンレスの上を行