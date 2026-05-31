栃木県上三川町の住宅が強盗被害に遭い、住民の富山英子さん（69）が殺害されてから2週間あまりが経った5月29日、事件に新たな進展があった。栃木県警はこの日、事件を主導したとみられる住所・職業不詳の益田和彦容疑者（48）を強盗殺人容疑で公開手配した。【画像で見る】“主導役”と“指示役”の「親密な関係性」、美結容疑者のギャルダンス、海斗容疑者のイケメン時代ほか新たに浮上した事件の重要人物について、NEWSポス