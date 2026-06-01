ブライトンに所属する元イングランド代表MFジェイムズ・ミルナーが現役引退を発表した。プレミアリーグの歴代最多出場記録を持つ“鉄人”がついにプロサッカー選手としてのキャリアに終止符を打つこととなった。所属するブライトンとの現行契約は6月30日で満了。去就に大きな注目が集まる中での決断となった。ミルナーは1986年生まれの現在40歳で、2002年11月にリーズでプロデビューを飾った。その後はニューカッスル、アス