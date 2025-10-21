ロッテの秋季練習が21日、ZOZOマリンスタジアムで行われた。愛斗は「練習ではある程度決めて打てるようにしとかないと試合でいろんな球が来るので、練習では自分の思った通り、思った打球が打てるようにしないと。それは最低条件と思っているので、できて当たり前くらいのイメージではいます」と打撃練習でバスターエンドラン、エンドランで右方向に打ち返す打球が非常に良かった。長打にこだわりながら、右打ち、バントが上