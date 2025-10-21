2025年10月21日午前10時半ごろ、北海道千歳市の支笏湖に潜水したダイバーから「支笏湖内、岸から50メートル、深さ30メートルの湖底に人がいた」と消防に通報がありました。警察はこのあと湖に入り、湖底で見つかったものが人かどうかも含めて調べるということです。