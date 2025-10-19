不二家の「カントリーマアムチョコまみれミドルパック」は、2025年で発売5周年を迎える。これを機に、ひとくちサイズの新商品「カントリーマアムチビまみれパウチ」(54g)、「ホームパイチビだらけパウチ」(55g)を発売する。10月28日からコンビニエンスストアで、11月18日から全国で発売する。いずれもオープン価格。◆カントリーマアムチビまみれパウチチョコチップを生地に練り込み、チョコレートでコーティングした「カントリー