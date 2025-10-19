不二家 ひとくちサイズの「カントリーマアムチビまみれパウチ」「ホームパイチビだらけパウチ」発売/チョコまみれ5周年記念

不二家の「カントリーマアムチョコまみれミドルパック」は、2025年で発売5周年を迎える。これを機に、ひとくちサイズの新商品「カントリーマアムチビまみれパウチ」(54g)、「ホームパイチビだらけパウチ」(55g)を発売する。

10月28日からコンビニエンスストアで、11月18日から全国で発売する。いずれもオープン価格。

カントリーマアム チビまみれパウチ

チョコチップを生地に練り込み、チョコレートでコーティングした「カントリーマアムチョコまみれ」をひとくちサイズにした。パッケージには、チョコまみれのキャラクター「まみれさん」と、新キャラクター「チビまみれ」をデザインした。

【栄養成分表示 1袋当たり(推定値)】

エネルギー:279kcal

たんぱく質:3.3g

脂質:16.1g

炭水化物:30.2g

食塩相当量:0.199g

◆ホームパイチビだらけパウチ

サクサクのチョコ味のパイをチョコレートでコーティングした「ホームパイチョコだらけ」をひとくちサイズにした。パッケージには、チョコだらけのキャラクター「だらけさん」や、新キャラクター「チビだらけ」をデザインした。

【栄養成分表示 1袋当たり(推定値)】

エネルギー:304kcal

たんぱく質:4.1g

脂質:18.1g

炭水化物:31.2g

食塩相当量:0.229g

