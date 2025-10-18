2025年10月発売のカシオ腕時計から、話題のサ時計、PRO TREK、そしてEDIFICEの新製品を実機写真とともに紹介する。サ時計のインパクトが大きいので目を奪われがちだが、PRO TREK、EDIFICEからも負けず劣らず、魅力的な製品が登場する。ユニークな発想を詰め込んだサ時計「SANｰ100H」「サ時計」とは「サウナ用腕時計」のこと。高温多湿環境でも安心して使用できるよう、独自の機能と設計がなされている。ブラックの「SANｰ100Hｰ1BJR