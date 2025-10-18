中国人は何を考え、どう行動するのか？講談社現代新書の新刊『ほんとうの中国 日本人が知らない思考と行動原理』では、日本を代表する中国ウォッチャーが鋭く答えています。本記事では、〈天安門事件で挫折を味わった「六四世代」、明らかに異質な「一人っ子世代」…中国社会の世代間ギャップ〉に引き続き、流行語からみるZ世代の特徴を詳しくみていきます。※本記事は、近藤大介『ほんとうの中国 日本人が知らない思考と行動原理