自民党・石破茂首相の公式Xアカウントで公開される石破氏の様子がSNS上で注目を集めている。2025年10月16日の投稿では、ドライビングシミュレーターで運転している姿が紹介され、「最近すごく生き生きしてるよね」などの声が上がった。そのほかの投稿に対しても、似たようなコメントが寄せられている。「なんか伸び伸びしてきたな」石破氏は10月16日、千葉市の幕張メッセで開催されているデジタルイノベーションの見本市「CEATEC 2