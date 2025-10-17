自民党・石破茂首相の公式Xアカウントで公開される石破氏の様子がSNS上で注目を集めている。2025年10月16日の投稿では、ドライビングシミュレーターで運転している姿が紹介され、「最近すごく生き生きしてるよね」などの声が上がった。そのほかの投稿に対しても、似たようなコメントが寄せられている。

「なんか伸び伸びしてきたな」

石破氏は10月16日、千葉市の幕張メッセで開催されているデジタルイノベーションの見本市「CEATEC 2025」を視察。同日X上に投稿した複数の報告でも、各ブースの展示をそれぞれ紹介していた。

中でも特に話題となったのが、運転している石破氏の後ろ姿だった。

石破氏は、NECブースで展示された技術について、「NECの映像認識技術×AIで運転技術を評価するシステム」と紹介。さらに、2人のスタッフに見守られながら、この装置を自身が実践する写真も披露した。

これに対し、SNS上では、「最近すごく生き生きしてるよね」「石破茂がここまで面白い人だとは思わなかった」「楽しそうで何よりです」「自分のキャラを最大限活かしてきてる」などの声が寄せられている。

10月14日のX投稿も注目を集めた。石破氏はこの日、中学3年の2人組アイドル「リコリリ」と首相官邸で面会。その後、2人が手で作るハートマークを真似る姿や、顔の近くで手を開くポーズをしながら満面の笑みを浮かべる姿がXで公開された。

この投稿に対しても、「なんか伸び伸びしてきたな」「なんかほのぼのしてるw」「楽しそうだな」「ここ最近で一番の笑顔」「流石にこれはおもろいw」「イキイキしてて良い感じですな」などの声が上がった。