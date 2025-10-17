4月中旬、東京・秋葉原の橋の上で、優雅な“デート”を楽しむ男女を発見。女性をじっと見つめるのは、元Kis-My-Ft2の北山宏光。それを受け止めるのは元乃木坂46の松村沙友理だ。“元アイドル”同士はいったい何を話しているのか--。「2026年1月から放送されるドラマ『AKIBA LOST』（日本テレビ系）の撮影です。同名の長編実写ゲームとして企画が進んでいました。そのなかで、物語のクオリティをさらに高めるために、ドラマ制作が