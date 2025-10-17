4月中旬、東京・秋葉原の橋の上で、優雅な“デート”を楽しむ男女を発見。女性をじっと見つめるのは、元Kis-My-Ft2の北山宏光。それを受け止めるのは元乃木坂46の松村沙友理だ。“元アイドル”同士はいったい何を話しているのか--。

「2026年1月から放送されるドラマ『AKIBA LOST』（日本テレビ系）の撮影です。同名の長編実写ゲームとして企画が進んでいました。そのなかで、物語のクオリティをさらに高めるために、ドラマ制作がスタートしたのです。

主人公は北山さんが演じる天才ゲームクリエイター。13年前、東京・秋葉原で6人の少女が姿を消した未解決事件がテーマで、主人公が事件を題材にしたゲーム『AKIBA LOST』の制作を発表したところ、次々と不可解な事が起きていく--という内容です。松村さんは、秋葉原のメイドカフェで働いている女性を演じています。共演には宇垣美里さんや田辺桃子さんがいます。ゲームそのものは2026年に発売予定ですが、クリアまでのプレイ時間は約20時間。約10万枚以上の写真を撮影したという長編大作です。連動ドラマまで出すわけですから、かなりチャレンジングな企画といえます」（芸能記者）

4月に放送された『やぶさかではございません』（テレビ東京系）で主演を務めるなど、女優としての活動が目立っている松村。ほかにも「YouTubeが密かに人気を呼んでいる」と語るのは、芸能ジャーナリストだ。

「2021年に乃木坂46を卒業後、バラエティ番組を中心に、多方面で存在感を発揮してきた松村さんですが、最近では2024年12月に設立したYouTubeチャンネル『もぐもぐさゆりんご』で見せる素顔が人気を集めています。なかでも話題を呼んでいるのが、元アイドルとは思えないほどの豪快な“大食い”企画です。

週1回、更新されている動画はすべて食事に関する企画で、ラーメンの完食チャレンジなどチェーン店を中心に、大皿料理に挑む松村さんの姿が映し出されています。アイドル時代は“ぶりっ子キャラ”として人気を博してきましたが、現在は飾らない自然体のおもしろさや、元アイドルらしからぬ食いっぷりが彼女の魅力になっています。ドラマでのミステリアスな演技と、YouTubeでの姿のギャップがファンの心をつかんでいるのでしょう」

ドラマでは松村がどのような“顔”を見せてくれるのか注目だ。