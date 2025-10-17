ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 博多大吉が独自の調査結果を報告 電車でスマホを触る人は何を見てる… スマートフォン 博多大吉 博多華丸・大吉 エンタメ・芸能ニュース スポニチアネックス 博多大吉が独自の調査結果を報告 電車でスマホを触る人は何を見てるのか 2025年10月17日 11時46分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 博多大吉が16日の番組で、電車でスマホを触る人について語った 「私は背が高いから、人がスマホで何を見てるかが分かる」と説明 「めちゃくちゃ漫画を見よる。とにかく漫画は多い」と話した 記事を読む おすすめ記事 「目黒蓮の降板が決定打か」と関係者、数々の“周防作品”を生み出した映画製作会社が破産 2025年10月16日 16時0分 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分 夫婦でイオンへ行った帰り道→「大きな忘れもの」に妻が気づいて……「そんなことある？」「バレずに回収できますように」 2025年10月16日 7時0分 【衝撃】小室眞子さんがアメリカの高級雑誌の表紙に！日本では“ありえない”光景と6ページ特集の中身 2025年10月16日 12時0分 「1000円でも上げて」年金支給日のATMに長蛇の列…物価高に節約とため息「何の夢もないから」宝くじ売り場に直行も 2025年10月16日 9時30分