ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 「ヤバT」しばたありぼぼが第1子出産を報告「約40時間かけてのリリー… ヤバイTシャツ屋さん 妊娠・出産 エンタメ・芸能ニュース スポーツ報知 「ヤバT」しばたありぼぼが第1子出産を報告「約40時間かけてのリリース」 2025年10月16日 10時39分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと ヤバイTシャツ屋さんのベース＆ボーカル・しばたありぼぼ 16日にInstagramを更新し、第1子出産を発表した 「約40時間かけてのリリースとなりました」などとつづっている ◆しばたありぼぼが第1子出産を報告 この投稿をInstagramで見る ありぼぼ（ヤバイTシャツ屋さん）(@shibata_aribobo)がシェアした投稿 記事を読む