情報番組「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系）が2025年10月14日、自民党の英利アルフィヤ衆院議員側から「真意が伝わらなかった」と指摘を受けていたインタビュー映像を再使用したとして、公式サイト上に謝罪文を掲載した。この映像は元々、10月10日の報道番組「報道ステーション」（テレビ朝日系）で使われたものだった。放送後、英利氏側から指摘を受けたにもかかわらず、13日の「羽鳥慎一モーニングショー」でも改めて