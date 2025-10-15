Íý²½³Ø¸¦µæ½ê¡ÊÍý¸¦¡Ë¤ÈNVIDIA¤Ï¡¢2025Ç¯10·î14Æü¤ËÏ¢·È¡¦¶¨ÎÏ¤Ë´Ø¤¹¤ë³Ð½ñ¤òÄù·ë¤·¤¿¡£Ï¢·È¤È¶¨ÎÏ¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£¡¦¸¦µæ¼ÔÅù¤Î¸òÎ®¡¦¹Ö±é²ñ¡¢¶¦Æ±¥»¥ß¥Ê¡¼¡¢¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ê¤É¤Î³«ºÅ¤ò´Þ¤à²Ê³Øµ»½Ñ¾ðÊó¤Î¸ò´¹¡¦¶¦Æ±¸¦µæ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î·×²è¡¦¤½¤ÎÂ¾¾åµ­¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë»ö¶È¤ª¤è¤Ó³èÆ°Íý²½³Ø¸¦µæ½ê¡ÊÍý¸¦¡Ë¤Ï¡¢¼«Á³²Ê³Ø¤Î´ðÁÃ¸¦µæ¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Á¡¢»º¶È±þÍÑ¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë½é´ü¸¦µæ¤òÃ´¤¦Áí¹ç¸¦µæµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ë¡£Íý¸¦¤Ç¤Ï2023Ç¯ÅÙ¤Ë¡¢¸¦µæ½êÆâ