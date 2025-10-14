全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・浅草橋のカフェ店『TRUM（トラム）』です。シンプルゆえにセンスが光るバランスの妙！外には小さな看板だけ。貼り紙のされたドアを開けると、階段が現れ、上った先にわずか5席の『トラム』はある。店名は店主のラム酒好きから。ラム酒10種を揃え、隠れ家めいたバーの風情だ。この店は一体……？実は店主の澤田俊輝さんはカウンターデ