2025Ç¯Ç°10·î4Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¡Ø¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¸åÌëº×'25½©¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¡¢¹­ËöÎÃ»Ò¤µ¤ó¤Î¸òÄÌ»ö¸Î¤ò¥¯¥¤¥º¤ÎÂêºà¤Ë¤·¤ÆÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¹­Ëö¤µ¤ó¤Î»öÌ³½ê¤¬¹³µÄ¢ªTBS¤¬¼Õºá¤³¤ì¤Ï¡¢¡Ö»þÂ®165¥­¥í¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡©¡×¤È¤ÎÀßÌä¤Ç¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤µ¤ó¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤µ¤ó¡¢°ËÎÉÉô½¨µ±¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¾ÌîµåÁª¼ê¤È¤È¤â¤Ë¹­ËöÎÃ»Ò¤µ¤ó¤òÁªÂò»è¤ËÄó¼¨¡ÊÀµ²ò¤Ï°ËÎÉÉô¡Ë¡£¥¯¥¤¥º¤ÎÂêºà¤È¤·¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ê¤â¤Î¤«ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¡£¹­Ëö¤µ¤ó¤Î»öÌ³½ê¤Ï6Æü¡¢