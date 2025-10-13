TBS¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¸åÌëº×¡¢¹ËöÎÃ»Ò¥¯¥¤¥ºÌäÂê¤¬ÆÍ¤ÉÕ¤±¤¿¼ºÎé¤È¾Ð¤¤¤ÎÀþ°ú¤¡¡¿Íµ¤¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼±é½ÐÈÖÁÈ¤Ë±Æ¶Á¤Ï¡©
2025Ç¯Ç°10·î4Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¡Ø¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¸åÌëº×'25½©¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¡¢¹ËöÎÃ»Ò¤µ¤ó¤Î¸òÄÌ»ö¸Î¤ò¥¯¥¤¥º¤ÎÂêºà¤Ë¤·¤ÆÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¹Ëö¤µ¤ó¤Î»öÌ³½ê¤¬¹³µÄ¢ªTBS¤¬¼Õºá
¤³¤ì¤Ï¡¢¡Ö»þÂ®165¥¥í¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡©¡×¤È¤ÎÀßÌä¤Ç¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤µ¤ó¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤µ¤ó¡¢°ËÎÉÉô½¨µ±¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¾ÌîµåÁª¼ê¤È¤È¤â¤Ë¹ËöÎÃ»Ò¤µ¤ó¤òÁªÂò»è¤ËÄó¼¨¡ÊÀµ²ò¤Ï°ËÎÉÉô¡Ë¡£¥¯¥¤¥º¤ÎÂêºà¤È¤·¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ê¤â¤Î¤«ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¡£
¹Ëö¤µ¤ó¤Î»öÌ³½ê¤Ï6Æü¡¢¡Ö¸½ºß¤âÁÜºº·ÑÂ³Ãæ¡×¤È¤·¤Æ¹³µÄ¤ÈÌ¾ÍÀ²óÉüÁ¼ÃÖ¤òµá¤á¤ëÆâÍÆ¾ÚÌÀ¤òÁ÷ÉÕ¡£TBS¤Ï9Æü¤Ë¼Õºá¤·¡¢ÇÛ¿®Æ°²è¤«¤é³ºÅö²Õ½ê¤òºï½ü¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±Æü¡¢¡Ö»É¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤â½ÐÂê¤µ¤ì¡¢ÎÏÆ»»³¤µ¤ó¡ÊË½ÎÏÃÄ°÷¤Ë»É¤µ¤ì»àË´¡Ë¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¶¡¼¡¦¥Ö¥í¥Ç¥£¤µ¤ó¡Ê¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë»É¤µ¤ì»àË´¡Ë¡¢Ãª¶¶¹°»ê¤µ¤ó¡Ê¸òºÝÁê¼ê¤Ë»É¤µ¤ì½Å¾É¡Ë¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÈÇÏ¾ì¤µ¤ó¤Î4Âò¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤¿¡£Àµ²ò¤ÏÇÏ¾ì¤µ¤ó¡£²áµî¤Ë¤Ï¡¢ÇÏ¾ì¤µ¤ó¤ä¡¢ÈþÍÆ²È¡¦ÎëÌÚ¤½¤Î»Ò¤µ¤ó¤Î²üÌ¾¤òÅú¤¨¤µ¤»¤ë4ÂòÌäÂê¤¬½ÐÂê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ø¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ù¡ÊÆ±·Ï¡¢°Ê²¼¡Ø¿å¥À¥¦¡Ù¡Ë¤Î¿Íµ¤¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼Æ£°æ·òÂÀÏº»á¡£¸À¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡Ö¼ºÎé¤ò¾Ð¤¤¤ËÊÑ¤¨¤ë¡×¤Î¤¬ÆÃÄ§¤À¡£
¿å¥À¥¦¤Ç¤Î¡Ö¾¡Ëó½£ÏÂ¥Õ¥¡¥ó0¿ÍÀâ¡×¤Ï¼ºÎé¤Î¶Ë¤ß¤È¤µ¤ì¡¢24Ç¯1·î¤Î¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥í¥±¤¬°ìÅÙ¤âÍè¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Å¹¤òÃµ¤¹¡×´ë²è¤Ç¤Ï¡¢»²²Ã¤·¤¿·Ý¿Í¤¬³°´Ñ¤ò¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¸þ¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ËÉ¾²Á¤·¡¢Àµ²ò¡Ê¥í¥±Ì¤Ë¬Ìä¤ÎÅ¹¡Ë¤Ê¤éÎÁÍý¤â¿©¤Ù¤º¾Ò²ð¤â¤»¤ºµî¤ë±é½Ð¤¬ÈãÈ½¤µ¤ì¤¿¡£
º£Ç¯¡Ê25Ç¯¡Ë7·î¤Ë¤Ï¡¢Å¥¿ì¤·¤¿°ÂÅÄÂç¥µ¡¼¥«¥¹¡¦¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤¬µ¯¤¤ë¤È¤Ê¤¼¤«Àî¤Î¤Û¤È¤ê¤Ë¤¤¤Æ¡¢¸þ¤³¤¦´ß¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ï¤º¤ÎÉã¿Æ¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢»à¤ÎÊ¥¤ò±é½Ð¤·¤¿»°ÅÓ¤ÎÀî¥É¥Ã¥¥ê¤¬¡ÖÉÔ¶à¿µ¡×¤È±ê¾å¡£
¤Þ¤¿¡¢Ç¯»Ï¤Ë¡Ö¤³¤Î1Ç¯¤Çµ¯¤³¤ê¤½¤¦¤Ê¤³¤È¡×¤ò½ÐÂê¤·¡¢Ç¯Ëö¤ËÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤ò¹Ô¤¦TBS¤Î¿Íµ¤ÆÃÈÖ¡ØÀµ²ò¤Ï1Ç¯¸å¡Ù¤â¡¢¡ÖÎ¥º§¤·¤½¤¦¤Ê·ÝÇ½¿Í¤Ï¡©¡×¡ÖÉÔÎÑ¤·¤½¤¦¤Ê·ÝÇ½¿Í¤Ï¡©¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤Ï¡Ö12·î30Æü¡¢Åìµþ¤Î¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¿·µ¬´¶À÷¼Ô¤Ï²¿¿Í¡©¡×¡Ö2021Ç¯¡¢Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ï³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡©¡×¤Ê¤É¡¢Â¾¿Í¤ÎÉÔ¹¬¤òÌª¤ÎÌ£¤È¤·¤ÆÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤¹¼êË¡¤¬Æ£°æ±é½Ð¤Î¿¿¹üÄº¤À¡£
¸Ä¡¹¿Í¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤¬Â¿ÍÍ²½¤¹¤ë»þÂå¤ËÆÍ¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿ÆñÂê
º£²ó¤ÎÌäÂê¤¬Åê¤²¤«¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢Æ£°æ»á±é½Ð¤Îº¬´´¤Ë´Ø¤ï¤ëÌä¤¤¤À¡£¥¯¥¤¥ºÌäÂê¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ï¹½À®ºî²È¤À¤¬¡¢¤½¤ÎºÎÂò¤ÏÆ£°æ»á¤Î´¶³Ð¤Ë°Ñ¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬ÍèÇ¯°Ê¹ß¡¢ÈÖÁÈ¤Ï¤è¤ê¸·¤·¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¤¿¤À¡¢ºÎÂò¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÁÜººÃæ¤Î»ö°Æ¤ÏÈò¤±¤ë¡¢¸Î¿Í¤ò°·¤ï¤Ê¤¤¤Ê¤ÉÌÀ³Î¤Ê´ð½à¤òÀß¤±¤¿¤ê¡¢Âè»°¼Ô¤Î¿³ºº¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¯¥¤¥ºÌäÂê¤Îºî¤ê¼ê¤â°Ñ½Ì¤·¡¢¡Ö¹¶¤á¤Î»ÑÀª¡×¤ÎÆ£°æ±é½Ð¤Ï¹üÈ´¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ø¿å¥À¥¦¡Ù¤Ê¤ÉÆ±»á¤¬¼ê³Ý¤±¤ëÁ´ÈÖÁÈ¤âÊÑ¼Á¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¡£
¸Ä¡¹¿Í¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤¬Â¿ÍÍ²½¤¹¤ë»þÂå¡¢²¿¤ò¾Ð¤¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡¢²¿¤¬¥À¥á¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤ÎÀþ°ú¤¤ò¤É¤³¤Ë°ú¤¯¤Ù¤¤«¡¢Åú¤¨¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤Àº£²ó¡¢Æ£°æ»á¤¬°ìÀþ¤ò±Û¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤±¤Ï³Î¤«¤Ê¤è¤¦¤À¡£
¡ÊÀîÀ¥¹§Íº¡Ë