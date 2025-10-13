バンス米副大統領（ロイター＝共同）【ワシントン共同】バンス米副大統領は12日放送のNBCテレビのインタビューで、連邦軍による暴動対応を例外的に認める反乱法の発動可能性に含みを持たせた。米中西部イリノイ州シカゴなどの都市を念頭に早急な治安対策が必要だと主張し、トランプ大統領が「あらゆる選択肢を検討している」と述べた。トランプ政権はシカゴに治安維持名目での州兵派遣を狙っているが、野党民主党所属のイリノ