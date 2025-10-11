ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > ナイツ塙宣之が漫才中に異変「ちょっと、ネタが飛んじゃいました」 ナイツ 塙宣之 エンタメ・芸能ニュース オリコンニュース ナイツ塙宣之が漫才中に異変「ちょっと、ネタが飛んじゃいました」 2025年10月11日 15時38分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 塙宣之が11日に生放送されたTBS系特番「お笑いの日」に出演した ハイヒール・リンゴとのタッグで漫才を披露するも、冒頭で「異変」が 「ちょっと、ネタが飛んじゃいました」と明かし、まさかのやり直しとなった 記事を読む おすすめ記事 「仮面ライダーガヴ」主演・知念英和、共演した“特撮出身”庄司浩平に幾度の相談「とても心強かった」EBiDANから俳優の道へ進んだきっかけ【「ひでのよんな〜らいふ。」インタビュー】 2025年10月11日 12時0分 上野裕寿五段が2期連続の予選突破！西軍は全員が東西対抗戦経験者の超強力メンバーに／将棋オールスター予選 2025年10月5日 17時3分 『虎に翼』スピンオフ『山田轟法律事務所』来年3月放送 よねと轟のバックストーリーをふんだんに描く 2025年10月7日 16時45分 人気VTuber・白上フブキさんとのコラボMVの制作が決定！ますます盛り上がる『訳アリ心霊マンション』コミックス６巻が本日発売 2025年10月9日 11時0分 なにわ男子・長尾謙杜＆山田杏奈「恋に至る病」“恋愛・疑惑”の二面性交差する映像解禁 ファイナルビジュアルも公開 2025年10月9日 17時0分