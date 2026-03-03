ノルウェー軍がこのほど公開した映像から、ロシア空軍の曲技飛行隊「ロシアンナイツ」に所属するSu-35S戦闘機が、戦略爆撃機の護衛という戦術任務に就いていたことが明らかになった。展示飛行を主任務とする部隊の機体が、実戦装備で任務飛行に参加した形で、ロシア軍の航空戦力事情を映し出す動きとして注目されている。ノルウェー国防当局によると、北極圏に近い国際空域でロシアの長距離爆撃機「Tu-95」が飛行した際、これを護