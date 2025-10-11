「戦争みたいな味がする」［著］グレイス・Ｍ・チョー暴力と食べもの、恨（ハン）と愛。娘の目を通して、母の人生を動かしてきたものたちが、渦巻きながら立ち上がってくる。朝鮮半島に出自をもつ著者の母は、一九四一年に大阪で生まれた。日本の敗戦ののちに故郷に戻った彼女は、朝鮮戦争によって父と兄を失う。生き延びるために、彼女は在韓米軍相手の接客業に携わり、そこで出会った男性とともに渡米した。自由を夢見た