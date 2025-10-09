ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 水嶋ヒロの近影が約2年ぶりに公開される ファンからは戸惑いの声も？ 水嶋ヒロ 絢香 女優・俳優 エンタメ・芸能ニュース 週刊女性PRIME 水嶋ヒロの近影が約2年ぶりに公開される ファンからは戸惑いの声も？ 2025年10月9日 17時30分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 水嶋ヒロの近影が約2年ぶりに公開されたと週刊女性PRIMEが伝えた 水嶋の「上半身」の変貌ぶりに注目が集まっている、と芸能ライター ファンからは「別人かと思った」「激変していた」など戸惑いの声もあるそう ◆実業家の中山太洋氏が水嶋ヒロとの面談を報告本日、水嶋ヒロさん（@HiroMizushimav2）とお話しさせていただきました！！ヒロさんの人生哲学や家族を大切にする価値観に深く共感しました。また、エンジェル投資家としても、真の誠実さと長期的な視点を体現されていて、本当に刺激的な時間でした。貴重なお時間ありがとうございました🙇 pic.twitter.com/Pnmxfk7S9s— 中山 太洋｜Taiyo Nakayama (@taiyo_nakayama) October 5, 2025 記事を読む おすすめ記事 「都道府県魅力度」埼玉県が初めて全国最下位に転落…「うなぎ」「うどん」実は隠れたご当地グルメの宝庫で「ダサいたま」払拭？ 2025年10月9日 11時50分 「ベビーカーは車道だろ」2人組男性から絡まれた…SNS投稿が物議 弁護士に聞く対処法は 2025年10月9日 10時3分 「ほっかほっか亭」、独自フォントは制作者・経緯不詳 50周年機に呼びかけ→情報提供1000件超「ありがたい」 2025年10月9日 20時56分 酒に酔って寝込んだ10代女性に性的暴行をしてスマホで撮影…同級生だった自衛官・大学生・専門学校生の男3人を逮捕 新潟・中央区 2025年10月9日 21時45分 羽鳥慎一、“裏の顔”暴露される「あのピーは何？」「誰が出世する」ゴシップ好きの一面 2025年10月9日 15時57分