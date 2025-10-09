中国人社長の「モットー」中国人経営の語学学校で働く岸谷千佳さん（仮名・30代）が嘆く。「社長はアラフォーの中国人男性なんですが、『もらうべきカネは早くもらう。払うべきカネはできるだけ遅らせる』がモットー。入校が決まった生徒には先々までの授業料を前払いさせる一方、教室の賃料は先延ばしにするんです。また、もう一つのモットーは『中国人は信じるな』。相手も同じやり方で来るから、面倒くさいらしいです」風水をも