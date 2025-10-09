元「ＫＡＴ−ＴＵＮ」赤西仁の最新ショットにフォロワーが騒然となった。９日までに「Ａ写２０２５」とインスタグラムに撮影ショットをアップした。無造作なヘアスタイルにさすがの目力でオーラを放っている。写真を見たフォロワーは「相変わらずかっこいいなぁ」「耐えられない」「え、またかっこよくなってるのなに」「わーかっこいい」とくぎ付け。「４１歳！？これで？？」「色気が」「流石（さすが）にカッコ良すぎま