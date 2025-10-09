米国債利回り（NY時間16:27）（日本時間05:27） 米2年債 3.586（+0.023） 米10年債4.127（+0.004） 米30年債4.715（-0.008） 期待インフレ率2.364（+0.008） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは上昇。この日は１０年債入札が実施され、最高落札利回りが発行日前利回り（ＷＩ）を上回ったほか、応札倍率が前回を下回るなど不調な入札となったことから、利回りは上昇の反