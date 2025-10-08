DeNAの助っ人右腕バウアーが、日本通運との練習試合でリリーフ登板。1イニングを5安打2四死球で5失点と散々な内容だった。2―1の4回にマウンドへ。いきなり先頭打者に左翼フェンス直撃の二塁打。1死後に1番・平野に同点の中前適時打を打たれた。さらに安打と死球で満塁とし、4番・北川に中前適時打。2点の勝ち越しを許した。2死後には捕逸で4点目。さらに7番・木村には154キロ直球をはじき返されて左前適時打追加点を与え