3月5日、結成16年以上の漫才師たちによる賞レース『THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026』（フジテレビ系）の「ノックアウトステージ」に進出する32組が発表された。【写真】「週刊女性を訴えます！」凸電話をするたくろうの2人大会のコンセプト的にも間違っていない32組の中には、昨年の『M-1グランプリ』で決勝進出を果たしたカナメストーンのほか、結成16年目のちょんまげラーメン（旧・インディアンス）や黒帯が。芸歴20年