（株）ビッグヴァン（TDB企業コード：200815586、資本金8350万円、東京都大田区池上7-31-2、代表眞殿治氏）は、7月28日に債権者より破産を申し立てられ、10月1日に東京地裁より破産手続き開始決定を受けた。破産管財人には、俣野紘平弁護士（西村あさひ法律事務所・外国法共同事業、東京都千代田区大手町1-1-2、電話03-6250-6200）が選任されている。債権届け出期間は11月5日まで。当社は、1986年（昭和61年）1月に横浜市で設立