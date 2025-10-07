偽のサッカーチームを作って数十人のパキスタン人を日本に密入国させようとした組織の首謀者が最近逮捕された。日本経済新聞など日本のメディアが報じた。これらパキスタン人の集団は今年6月、「ゴールデン・フットボール・トライアル」という架空のサッカーチームを名乗り、日本の関西国際空港から入国を試みた。彼らはまるで日本で競技日程があるかのように装って入国書類を提出したが、不審に思った日本の出入国当局によって強