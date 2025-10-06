YouTube動画『無料の動画生成AI「Sora 2」の完全ガイド! ～日本でのSora 2の使い方から、Sora 2を使って作れる動画まで徹底解説～』で、解説者・ミライが話題のAI動画生成モデル「Sora 2」について詳しく語った。ミライは冒頭で「ソラ2マジヤバくない?映像が超リアル!これ本当にAI?マジでヤバいっす!」と興奮気味に話すSora 2の動画サンプルを披露。「動画に日本語を喋らせたり日本語で解説することもできる」と、日本