イングランド２部QPRのMF斉藤光毅が、日本代表に初めて選出された。日本サッカー協会は、パラグアイ＆ブラジルと対戦する10月シリーズの日本代表メンバーを２日に発表。U-16日本代表に選出以来、各年代代表に名を連ね、パリ五輪を戦ったU-23日本代表では10番を背負った斉藤が、ついにA代表初招集を受けた。斉藤は「嬉しい」と率直な思いを口にした。「（A代表には）本当にずっと入りたかった。素直に嬉しいです。ただ、まだ選