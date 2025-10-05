10·î4Æü¡¢¥Ð¥ó¥É¡¦SEKAI NO OWARI¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎFukase¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¤¬¡¢Èà¤Î¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¸½ºßSEKAI NO OWARI¤Ï¡¢¡ØASIA TOUR 2025¡ÖPhoenix¡×¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤Î¿¿¤ÃºÇÃæ¤Ç¤¹¡£9·î20Æü¤Î¥½¥¦¥ë¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢ÂæËÌ¤ä¹á¹Á¤Ê¤É¡¢¥¢¥¸¥¢6ÅÔ»Ô¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Fukase¤µ¤ó¤ÎInstagram¤Ï¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÏ¢Åê¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â´¿´î¤ËÊ¨¤¤¤Æ¤¤