¿Íµ¤TikToker¡Ö¤æ¤ê¤Ë¤ã¡×¤µ¤ó¤Î¸µÎø¿Í¤Ç¡Ö¤¿¤¤¤Á¤¯¤ó¡×¤³¤ÈóîÆ£ÂÀ°ì»á¤¬2025Ç¯10·î3Æü¡¢X¤Ç°ú¤Ã±Û¤·¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ö¤µ¤è¤¦¤Ê¤é¡£¤æ¤ê¤«¤È½»¤ó¤ÀÉô²°¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤Þ¤·¤¿¡×óîÆ£»á¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢25Ç¯8·î1Æü¡¢¤æ¤ê¤Ë¤ã¤µ¤ó¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖPretty Chuu¡Ê¥×¥ê¥Á¥å¡¼¡Ë¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤ÎÀ­Åª¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯³Ð¡£óîÆ£»á¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤Ë±¿±Ä¤È¤·¤Æ·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÁûÆ°¤òµ¡¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤æ¤ê¤Ë¤ã¤µ¤ó¤ÏX¤Ç¡¢