¿Íµ¤TikToker¡Ö¤æ¤ê¤Ë¤ã¡×¤µ¤ó¤Î¸µÎø¿Í¤Ç¡Ö¤¿¤¤¤Á¤¯¤ó¡×¤³¤ÈóîÆ£ÂÀ°ì»á¤¬2025Ç¯10·î3Æü¡¢X¤Ç°ú¤Ã±Û¤·¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ö¤µ¤è¤¦¤Ê¤é¡£¤æ¤ê¤«¤È½»¤ó¤ÀÉô²°¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤Þ¤·¤¿¡×
óîÆ£»á¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢25Ç¯8·î1Æü¡¢¤æ¤ê¤Ë¤ã¤µ¤ó¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖPretty Chuu¡Ê¥×¥ê¥Á¥å¡¼¡Ë¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤ÎÀÅª¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯³Ð¡£óîÆ£»á¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤Ë±¿±Ä¤È¤·¤Æ·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÁûÆ°¤òµ¡¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤æ¤ê¤Ë¤ã¤µ¤ó¤ÏX¤Ç¡¢óîÆ£»á¤È¡Öº£¸å¤¤¤«¤Ê¤ë´Ø·¸¤â»ý¤¿¤Ê¤¤¡×¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
óîÆ£»á¤Ï8·îËö¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢º¸ÏÓ¤Ë¡ÖYURIKA¡×¤ÎÊ¸»ú¤ÈÉ´¹ç¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤òÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£9·î¤Ë¤â¤æ¤ê¤Ë¤ã¤µ¤ó¤Ø¤Î»×¤¤¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤¿¤Ó¤¿¤ÓX¤Ç¤æ¤ê¤Ë¤ã¤µ¤ó¤Ø¤ÎÌ¤Îý¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
10·î3Æü¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤µ¤è¤¦¤Ê¤é¡£¤æ¤ê¤«¤È½»¤ó¤ÀÉô²°¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆ±À³¤·¤Æ¤¤¤¿²È¤«¤é°ú¤Ã±Û¤·¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡ÖºÇ¸å¤ËÁÝ½ü¤ò¤·¤Æ¤¿¤é¡×
°ú¤Ã±Û¤·¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¡Ö´¶¼Õ¤ò³ú¤ßÄù¤á¤Ê¤¬¤éºÇ¸å¤ËÁÝ½ü¤ò¤·¤Æ¤¿¤é¡¡¤æ¤ê¤«¤ÎÈ±¤ÎÌÓ¤ò¿ôËÜ¤Û¤ÉÈ¯¸«¡×¤·¤¿¤È¤¤¤¦ºØÆ£»á¡£¡ÖÍî¤Á¤¿È±¤µ¤¨¤âÊõÀÐ¤ÎÍÍ¤ËåºÎï¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ª¼é¤ê¤È¤·¤ÆÂçÀÚ¤ËÉÓ¤ËÊÝ´É¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¤½¤Î¼Ì¿¿¤âÅº¤¨¤¿¡£
óîÆ£»á¤Ï¤æ¤ê¤Ë¤ã¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ð¥Ë¥é¡¢¥Þ¥«¥í¥ó¡¢é¬é¯¤ÎÍÍ¤Ê¡¡Æ÷¤¤¤Î¤¹¤ë½÷¤Î»Ò¤À¤Ã¤¿¤Ê¡¡°¦¤·¤Æ¤ë¤è¡¢¤æ¤ê¤«¤À¤±¤ò¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ë»þ¤ÏËè·î25Æü¤Ë¤æ¤ê¤Ë¤ã¤«¤é¤ª¶âÌã¤Ã¤Æ¤¿¤»¤¤¤«µëÎÁÆü¤¢¤¿¤ê¤ËËè²óX¹¹¿·¤·¤Æ¤ë¤Î¤¸¤ï¤ë¡×¡Ö¤Þ¡¼¤¸¤Ç¤É¤ÎÌÌ²¼¤²¤Æ¤æ¤ê¤Ë¤ã¤À¤±¤ò°¦¤·¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤³¤Î¿Í¡¡µ¤»ý¤Á°¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¸·¤·¤¤È¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£