とんねるず」の木梨憲武（63）が3日までに自身のインスタグラムを更新。人気女優とのドラマ共演オフショットを披露した。「番組宣伝大賞！」と書き出すと、自身と女優の奈緒がドラマの衣装姿で仲良く自撮りをするショットをアップ。「全日本ドラマ協会選手権推薦作品！いよいよ放送。ドラマ、春になったら監督、松本ちゃん！流れで、がらまして頂きました！全日本WOWOWドラマ最優秀賞、決勝、塀の中の美容室、明日10月3日