明日10月4日に迫った自民党総裁選の争点は何か。社会学者の西田亮介氏は「『解党的出直し』を誓ったはずの自民党の候補者の論戦から、今のところそうした風潮はまったく認められない。全員が言及を避けている“大きな問題”がある」という――。■裏金問題で受けたダメージを忘れた自民党2023年末に発覚した自民党派閥の政治資金パーティー券問題は、数億円規模の裏金が作られていた実態を明らかにし、国民の政治不信を決定的なも